2023/03/13 | 23:39 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر يروي كيف سلّم مسؤول المخابرات المطلوب ضياء الموسوي نفسه للسلطات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/13 | 23:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يروي كيف سلّم مسؤول المخابرات المطلوب ضياء الموسوي نفسه للسلطات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يروي كيف سلّم مسؤول المخابرات المطلوب ضياء الموسوي نفسه للسلطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).