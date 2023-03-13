أزمة الضمان الاجتماعي في لبنان

2023/03/13 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غياب الضمان الاجتماعي وارتفاع تكاليف العلاجات الصحية يتسببان في حالات وفاة في لبنان

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