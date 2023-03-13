2023/03/13 | 23:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة، ضبط مسؤولين بدوائر البلدية والضريبة والعقاري في محافظة الأنبار.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مسؤولين بدوائر البلدية والضريبة والعقاري في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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