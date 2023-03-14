مطلوب بارز في (سرقة القرن) يسلم نفسه الى القضاء العراقي - عاجل

2023/03/14 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، ان المدير العام في جهاز المخابرات (ضياء الموسوي)، سلم نفسه للقضاء وهو مطلوب بقضية سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن).

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "الموسوي، سلم نفسه طواعيةً بعد مفاوضات وجهود قضائية خالصة من دون تدخل سياسي أو حكومي".

وكشف المصدر، ان "المتهم لم يغادر العراق خلال فترة هروبه، وكان يختبيء في إحدى المحافظات العراقية".

ولفت الى، ان الموسوي "موقوف حالياً لدى جهة أمنية مهمة والتحقيق معه شرع منذ تسليم نفسه صباح أمس".

وكان القضاء، أصدر في الحادي عشر من تشرين الثاني الماضي، مذكرة قبض بحق الموسوي بتهمة تسلم رشاوى "لقاء عمل من أعماله الوظيفية".

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