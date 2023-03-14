النزاهة تنفذ (25) عملية ضبط في عدد من الدوائر في نينوى

2023/03/14 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن أكبر حملةٍ تفتيشيَّةٍ تنفذها مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى،" مُبيّنةً أنَّها "نفَّذت (25) عمليَّة في عددٍ من دوائر المُحافظة أسفرت عن ضبط مُتَّهمين وأوليَّات ومعاملات صرفٍ، وأجهزةٍ طبيةٍ لم يتم إدخالها مخزنياً".

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