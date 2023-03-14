الإعلام الأمني: القبض على 3 إرهابيين في ديالى

2023/03/14 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء الأثنين، عن إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين، وضبط أسلحة وأعتدة متنوعة في محافظة ديالى.

وذكر بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ومن الساعة السادسة صباح اليوم ولغاية السادسة مساءً، باشرت القطعات بعمليات تفتيش في مناطق متفرقة ضمن القاطع لملاحقة العناصر الارهابية والخارجة عن القانون لغرض فرض الأمن والاستقرار".

وأوضح، ان "نتائج العمليات، كانت بإلقاء القبض على 3 ارهابيين و51 آخرين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأشار البيان الى "ضبط خمسة مسدسات، و19 بندقية وضبط بندقية صيد، و34 عجلة مخالفة، و43 دراجة مخالفة".

كما ألقت القوات الأمنية "قنبلة يدوية وناظوري قناص، و1412 إطلاقة لأعتدة مختلفة و74 مخزن عتاد و7 مخازن عتاد مسدس، وإزالة 50 تجاوزاً" بحسب البيان.

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