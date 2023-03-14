وكيل وزارة الثقافة: بغداد استعادت موقعها.. وتعدد معارض الكتاب أمر إيجابي

2023/03/14 | 00:17 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 قال وكيل وزارة الثقافة نوفل أبورغيف، إن تعدد معارض الكتاب في أربيل وبغداد والنجف والبصرة علامة صحية على تعافي البلاد، مؤكداً أن العاصمة بغداد غادرت أوضاع السنوات السابقة، وأصبحت أيضاً –كما أربيل- مكاناً آمناً لتنظيم تلك الفعاليات.أبورغيف وفي حوار مع شبكة 964 قال إن وزارة الثقافة تحرص على إتاحة الفرصة لمؤسسة […]

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