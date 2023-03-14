الموازنة العراقية موحدة لثلاث سنوات والحكومة تؤكد امتلاك ما يسد عجزها

2023/03/14 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬للبلاد،‭ ‬وأحاله‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬للاطلاع‭ ‬وإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬قبل‭ ‬المصادقة‭ ‬عليه،‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬ان‭ ‬الموافقات‭ ‬اللاحقة‭ ‬باتت‭ ‬شكلية‭ ‬بعد‭ ‬اجتياز‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تمثلت‭ ‬بموازنة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والتخصيصات‭ ‬الاستثمارية‭..‬ ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬قوله‭ […]

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