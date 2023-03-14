2023/03/14 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزراء‭ ‬الاعلام‭..‬الإرهاب‭ ‬والكباب موضوع‭ ‬الاعلام‭ ‬والإرهاب،‭ ‬اشتغل‭ ‬عليه‭ ‬تنظيما‭ ‬داعش‭ ‬والقاعدة‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬اشتغلت‭ ‬عليه‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإعلامية‭ ‬لحكومات‭ ‬ووزارات‭ ‬عربية‭ ‬يفترض‭ ‬انها‭ ‬المعني‭ ‬الأول‭ ‬بهذا‭ ‬الملف‭.‬في‭ ‬الكويت‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬اجتمع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لوزراء‭ ‬الاعلام‭ ‬العرب،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬برامجه‭ ‬مناقشة‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬تسميته‭ ‬بالاستراتيجية‭ ‬الإعلامية‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وتبين‭ ‬انها‭ ‬مداخل‭ ‬بحثية‭ […]

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