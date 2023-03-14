2023/03/14 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزراء الاعلام..
الإرهاب والكباب موضوع الاعلام والإرهاب، اشتغل عليه تنظيما داعش والقاعدة أكثر مما اشتغلت عليه الأجهزة الإعلامية لحكومات ووزارات عربية يفترض انها المعني الأول بهذا الملف.
في الكويت قبل يومين اجتمع المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب، وكان من ضمن برامجه مناقشة ما جرى تسميته بالاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتبين انها مداخل بحثية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزراء الاعلام.. الإرهاب والكباب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الإرهاب والكباب موضوع الاعلام والإرهاب، اشتغل عليه تنظيما داعش والقاعدة أكثر مما اشتغلت عليه الأجهزة الإعلامية لحكومات ووزارات عربية يفترض انها المعني الأول بهذا الملف.
في الكويت قبل يومين اجتمع المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب، وكان من ضمن برامجه مناقشة ما جرى تسميته بالاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتبين انها مداخل بحثية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزراء الاعلام.. الإرهاب والكباب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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