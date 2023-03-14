إيران تريد استئناف علاقاتها مع البحرين..وخامنئي للرئيس البيلاروسي: لنتحد ضد الحظر الأمريكي

2023/03/14 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ أعربت‭ ‬ايران‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬استئناف‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬قطعت‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬لدعم‭ ‬السعودية،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التقارب‭ ‬الأخير‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‭.‬ فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬يصب‭ ‬لمصلحة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬فقرة‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ .‬ […]

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