تقرير: انخفاض مبيعات العقارات في بريتش كولومبيا خلال شهر فبراير

2023/03/14 | 00:19 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت مبيعات المنازل في كولومبيا البريطانية بنسبة 46.5 في المائة في فبراير الماضي مقارنة بالعام الماضي.ومع ذلك، فإن جمعية العقارات في كولومبيا البريطانية (BCREA) متفائلة بأن السوق يتعافى مع اقتراب فصل الربيع.وفقًا لتقريرها الشهري، تقول BCREA إن 4775 وحدة سكنية بيعت الشهر الماضي بمتوسط سعر 941.575 دولارًا.ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 14.7 في […]

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