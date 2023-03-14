نائب مستقل يوضح رؤيته بـ “الموازنة الثلاثية”

2023/03/14 | 00:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى النائب المستقل مصطفى الكرعاوي، الاثنين، ان إقرار الموازنة من مجلس الوزراء لثلاث سنوات متتالية خطوة بالاتجاه الصحيح ومن الإيجابيات التي تحسب للحكومة الحالية، فيما اكد ان الحكومة قادرة على أجراء التعديلات بمسودة الموازنة سنويا.

وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اتباع إقرار الموازنة لثلاث سنوات هو عمل مؤسساتي بحت سيمنع التصرفات على المستوى الفردي او الحزبي او المكوناتي”، مشيرا الى ان ” الحكومة قادرة على إجراء التعديلات بمسودة الموازنة سنويا”.

وتابع، ان “إقرار الموازنة لثلاث سنوات متتالية خطوة بالاتجاه الصحيح من الإيجابيات التي تحسب للحكومة الحالية”، مشيرا الى ان “خطة الحكومة عبارة عن برنامج يمثل تفكير الحكومة طويل الأمد في تحقيق الاستقرار للبلد على مستوى القطاع الاقتصادي والمالي”.

واتم الكرعاوي حديثه: ان “هذه الخطة ستجعل الحكومات القادمة تبدأ مما تنتهي منه الحكومة الحالية، ولا تعمل على تخطيط جديد سيكلف الوقت في إقرارها وتأخر في تطبيق فقراتها على ارض الواقع”.

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