تحرك نيابي لمنع عودة عوائل داعش من مخيم الهول إلى الجدعة

2023/03/14 | 00:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب نايف خلف سيدو ، اليوم الاثنين، عن تحرك نيابي عاجل لإيقاف إعادة عوائل ارهابيي “داعش” من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة جنوب محافظة نينوى.

وقال سيدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “هناك تحركا نيابيا عاجلاً لإيقاف إعادة تلك العوائل كونها تشكل خطورة في المستقبل القريب على محافظة نينوى “.

واضاف ان ” هناك ضغوطات مورست لإرجاع تلك العائلات إلى محافظة نينوى”، مشيرا إلى أنه تم “جلب تلك العوائل من مخيم الهول الى مخيم الجدعة يمثل خطرا حقيقيا”.

منوها الى ان ” وزيرة الهجرة ابلغتنا شخصيا بعدم رغبتها إرجاع هذه العوائل الى العراق كونها تمثل تحديا امنيا خطيرا “.

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