2023/03/14 | 00:35 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطفا الطفلتين وطلبا فدية مليار دولار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4jrOImbPRH4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطفا الطفلتين وطلبا فدية مليار دولار) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطفا الطفلتين وطلبا فدية مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).