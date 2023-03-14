2023/03/14 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، عن ضبط مدير الشباب والرياضة السابق في محافظة البصرة "لتزويره أوامر بتنسيب ومباشرة 590 شخصاً".

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم) ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، نفذت عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّة الشباب والرياضة، وشركة غاز الجنوب، والهيئة العامَّة للضرائب في محافظة البصرة".

وأوضح البيان "بأنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة قام بضبط المدير السابق لمُديريَّة الشباب والرياضة في المُحافظة؛ لإقدامه على إصدار أوامر تنسيبٍ ومباشرةٍ؛ بناءً على أوامر مُزوَّرةٍ منسوبٍ صدورها عن ديوان محافظة البصرة بتعيين أكثر من (590) شخصاً".

وأشارت الى انَّ "المُتَّهم أقدم، بالاشتراك مع مُوظَّفين آخرين بتزوير أوامر إداريَّة بمباشرة وتنسيب هؤلاء الأشخاص بصفة عقدٍ ضمن (30) ألف درجةٍ وظيفيَّةٍ مقابل تسلُّم رشاوى منهم، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط الأوليَّات المُزوَّرة كافة مع كتب صحَّة صدورها".

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ في المُديريَّة، رصد الفريق هدراً للمال العام تمَّ عبر ارتكاب مُخالفاتٍ وتلاعبٍ في (24) عقد إيجارٍ لعقاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّة الشباب والرياضة، مُوضحةً أنَّه تمَّ تأجيرها خلال الأعوام من (2017 – 2022) بمبالغ لا تتناسب مع قيمة وموقع العقار.وفقاً للبيان.

ونوَّهت دائرة النزاهة الى "ضبط مُوظَّفٍ في شركة غاز الجنوب؛ لقيامه بالاحتيال وتقاضي مبلغ 10 آلاف دولارٍ مقابل إصدار أوامر إداريَّةٍ بالتعيين والمُباشرة، إضافةً إلى كتب فحصٍ إلى اللجان الطبيَّة؛ لإكمال معاملات التعيين على ملاك الشركة واستغلال الكتب الرسميَّة لدائرته، واستخدام الفورمات بعد تحريفها وتزويرها".

وتابعت "في الهيئة العامَّة للضرائب – فرع البصرة، تمَّ ضبط (4) مُعقِّبين بحوزتهم معاملاتٌ گمرگيَّة ومُعاملات عقاراتٍ يقومون بتعقيبها دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ، كما تمَّ ضبط مُعقِّبين بدائرة ضريبة الزبير؛ لتعقيبهما المعاملات دون وجود تخويلٍ رسميٍّ بذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مدير الشباب والرياضة السابق لتزويره أوامر بتنسيب ومباشرة 590 شخصاً بالبصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مدير الشباب والرياضة السابق لتزويره أوامر بتنسيب ومباشرة 590 شخصاً بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).