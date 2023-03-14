مصدر أردني لـCNN: باسم عوض الله بصحة جيدة.. والادعاءات حول إضرابه عن الطعام

2023/03/14 | 00:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني أردني، لشبكة CNN، أن باسم عوض الله المواطن الأمريكي من أصول أردنية "المٌدان في اتهامات بالتحريض على الفتنة في الأردن"، يتمتع بصحة جيدة، ووصف الادعاءات حول إضرابه عن الطعام لمدة 3 أسابيع بـ"غير الدقيقة".

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