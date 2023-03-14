2023/03/14 | 00:55 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: القبض على عاملتين في مركز تجميل تصوّران النساء بكاميرا مخفية لابتزازهن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/14 | 00:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: القبض على عاملتين في مركز تجميل تصوّران النساء بكاميرا مخفية لابتزازهن) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: القبض على عاملتين في مركز تجميل تصوّران النساء بكاميرا مخفية لابتزازهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).