نيويورك.. السجن مدى الحياة لسيف الله الأوزبكي

2023/03/14 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة محلفين فدرالية في مانهاتن بعد ظهر الاثنين، الحكم بالسجن مدى الحياة بحق سيف الله سايبوف الأوزبكي، الذي قتل ثمانية من راكبي الدراجات والمشاة دهسا في نيويورك عام 2017.

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