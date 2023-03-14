2023/03/14 | 00:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، عن القبض على متهمتين تعملان بمركز تجميل تبتزان النساء بعد تصويرهن بكاميرا مخفية في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته ايرث نيوز انه “وفق معلومات أمنية وبمذكرة قبض صادرة من المحكمة المختصة، ألقت قوة من اللواء السادس بالإشتراك مع مفرزة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة القبض على متهمتين تعملان في مركز […]

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