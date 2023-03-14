العراق يصوّب نحو التنمية ومكافحة الفقر ودعم القطاع الخاص والاستثمار في ميزانية الثلاث سنوات

2023/03/14 | 01:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أقرت حكومة محمد شياع السوداني مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام...

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