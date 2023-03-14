2023/03/14 | 01:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AjGiJ9PkcYE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي علي الصاحب : الموازنة الجديدة لم تأتي بجديد يسهم بإنعاش الوضع الاقتصادي العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي علي الصاحب : الموازنة الجديدة لم تأتي بجديد يسهم بإنعاش الوضع الاقتصادي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).