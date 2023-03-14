2023/03/14 | 01:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الأسباني لكرة القدم الاثنين إن اللعبة الشعبية الأولى في البلاد تمر بأسوأ لحظة لها على الإطلاق بسبب قضية فساد التحكيم المتعلقة ببرشلونة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خافيير تيباس يربط بين برشلونة وأسوأ لحظات الكرة الإسبانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خافيير تيباس يربط بين برشلونة وأسوأ لحظات الكرة الإسبانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).