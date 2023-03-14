2023/03/14 | 02:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، الاثنين، عن إطلاق صاروخين على قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا.. والجيش الأمريكي يصدر بيانا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا.. والجيش الأمريكي يصدر بيانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).