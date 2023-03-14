كيف انهار البحث عن أسلحة العراق السرية؟

2023/03/14 | 02:48 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم جوردون كوريرامراسل أمني بي بي سي نيوز بعد عشرين عامًا من غزو العراق ، لا يزال الجدل محتدمًا حول وجود “أسلحة الدمار الشامل” التي قدمت مبررات المملكة المتحدة للمشاركة.ظهرت تفاصيل جديدة حول البحث عن أسلحة الدمار الشامل كجزء من سلسلة بي بي سي ، الصدمة والحرب: العراق بعد 20 عامًا ، بناءً على […]

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