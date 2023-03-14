مقتل اثنين من المارة وإصابة تسعة بعدما دهستهم شاحنة في كندا

2023/03/14 | 03:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخصان وأصيب تسعة آخرون بعدما دهستهم شاحنة بيك-آب الإثنين في مدينة أمكي الصغيرة في كيبيك، حسبما أعلنت الشرطة.

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