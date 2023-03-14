قضية تشغل الرأي العام في مصر.. هذا ما يقوله خبراء الصحة بشأن لحم الحمير

2023/03/14 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "هو إحنا مبناكلش لحم الحمير والأحصنة" تساؤل طرحه الإعلامي المصري، تامر أمين، الأسبوع الجاري، في برنامجه الذي يعرض على إحدى القنوات المصرية، تسبب في إثارة جدلا في مصر حول مدى فائدة ومشروعية أكل الحمير باعتبارها مصدراً للبروتين الحيواني الآمن.

لكن تساؤل الإعلامي قوبل من بعض الأصوات الغاضبة والساخرة بتساؤل آخر مضمونه "هي وصلت الأمور لأكل الحمير؟!، في إشارة إلى رفض الفكرة التي طرحها المذيع كحل للأزمة الاقتصادية في مصر وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم والدواجن.

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