2023/03/14 | 05:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، الاثنين، أن بلادها ستستأنف إصدار جميع أنواع تأشيرات دخول الأجانب اعتبارا من يوم الأربعاء، في خطوة لإلغاء الرقابة الصارمة على حدود التي فرضتها السلطات الصينية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تعلن عن قرار يخص تأشيرات دخول الأجانب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تعلن عن قرار يخص تأشيرات دخول الأجانب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).