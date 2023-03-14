وزير خارجية تونس لـCNN: العديد من الدول العربية تفكر في إعادة العلاقات مع سوريا

2023/03/14 | 06:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، الاثنين، إن "العديد من الدول العربية تفكر في إعادة علاقاتها مع سوريا"، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من قطع العلاقات مع دمشق.

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