"معارك عنيفة" للسيطرة على وسط باخموت في أوكرانيا

2023/03/14 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات الأوكرانية والروسية، الاثنين، أنّها تخوض "معارك عنيفة" للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، التي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ الصيف رغم تكبّدها خسائر فادحة، وفقا لوكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتحوّلت هذه المدينة رمزا للمقاومة الأوكرانية في مواجهة الكرملين، بينما تأمل كييف في استنفاد قوات العدو هناك كي تصبح في وضع يمكّنها من شنّ هجوم مضاد واسع.

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