"استهانة فظيعة بحقوق الإنسان".. انتقادات حقوقية لإعدام "الأردني" في السعودية

2023/03/14 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الاثنين، إعدام السلطات السعودية، رجلا أردنيا، دين بتهريب المخدرات، ووصفت ذلك بـ"الاستهانة الفظيعة بحقوق الإنسان".

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