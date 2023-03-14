وفاة حارس المنتخب السعودي ونادي النصر السابق سالم مروان.. وتركي آل الشيخ:

2023/03/14 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي حارس مرمى المنتخب الوطني السعودي ونادي النصر السابق، سالم مروان، عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض، مساء الاثنين.

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