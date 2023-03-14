2023/03/14 | 08:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TPpB1rsocg4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقترحات حكومية لزيادة رواتب الدرجات الأدنى ومنحها مخصصات تحسين المعيشة في نشرة الـ8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقترحات حكومية لزيادة رواتب الدرجات الأدنى ومنحها مخصصات تحسين المعيشة في نشرة الـ8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).