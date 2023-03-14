الرافدين يوجه فروعه بتبسيط اجراءات معاملات المواطنين وتجاوز الروتين

2023/03/14 | 08:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، فروعه بتبسيط اجراءات معاملات المواطنين وتجاوز الروتين.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الادارة العامة للمصرف وجهت جميع الفروع بضرورة تقديم افضل الخدمات المصرفية نوعاً وكماً بما ينعكس ايجاباً على تنمية وتطوير الاداء المصرفي".

واضاف أن "التوجيهات اكدت ضرورة العمل على تحقيق رضا الزبون من خلال مغادرة الاجراءات الروتينية وارساء افضل طرق التعامل مع الزبائن المعرفين لدى المصرف مع ضرورة اتخاذ التدابير الخاصة بدرجة المخاطر وفق معايير مبسطة".

ولفتت الى "ضرورة استخدام ابسط الاساليب والاجراءات فيما يتعلق بتطبيق مبدأ (اعرف زبونك) فضلا عن سرعة الاستجابة لطلبات المستوردين وتجار الجملة والمفرد وفتح الحسابات المصرفية لهم لاجراء التحويلات الخارجية عبر المنصة الالكترونية المصرفية".

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