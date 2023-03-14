2023/03/14 | 08:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oYsf5fRmiCE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد اقرار الموازنة.. انخفاض سعر الصرف الى 154,800 دينار مقابل 100 دولار | اخبار السادسة 2023/3/13) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد اقرار الموازنة.. انخفاض سعر الصرف الى 154,800 دينار مقابل 100 دولار | اخبار السادسة 2023/3/13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).