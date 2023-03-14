الصين تستأنف إصدار جميع أنواع التأشيرات للمواطنين الأجانب

2023/03/14 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الصينية، أن الصين ستستأنف إصدار جميع أنواع التأشيرات للمواطنين الأجانب، التي تم تعليقها لمدة ثلاث سنوات منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية الذي نشر على شبكة التواصل الاجتماعي "ويتشات": "من أجل زيادة تسهيل حركة الأشخاص بين الصين والدول الأخرى، فقد تقرر، أنه من الساعة 00:00 يوم 15 مارس 2023 بتوقيت بكين، إجراء التعديلات التالية على سياسة التأشيرات وسياسة الدخول للمواطنين الأجانب الذين يصلون إلى الصين".

وينص القرار على إجراء التعديلات التالية:

أولاً، اعتبارًا من 15 مارس، سيكون من الممكن دخول الصين بتأشيرات لم تنتهِ صلاحيتها وتم إصدارها قبل 28 مارس 2020.

ثانياً، المؤسسات الواقعة خارج الصين والمعنية بإصدار التأشيرات، ستستأنف النظر في جميع أنواع التأشيرات وإصدارها لدخول المواطنين الأجانب إلى الصين.

ثالثاً، المؤسسات المعنية بإصدار التأشيرات في المناطق الحدودية ستستأنف معالجة وإصدار جميع أنواع التأشيرات للمناطق الحدودية.

رابعًا، سيتم استئناف سياسة الإعفاء من التأشيرات للدخول إلى جزيرة هاينان وسياسة الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى شنغهاي لركاب السفن السياحية، وكذلك الدخول من دون تأشيرة إلى مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية لمجموعات الأجانب الذين يدخلون من هونغ كونغ وماكاو.



وبالإضافة إلى إعفاء المجموعات السياحية من دول آسيان من التأشيرة للدخول إلى مدينة غويلين في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم.

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