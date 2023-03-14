عقب أزمة المصارف.. الذهب يخترق حاجز 1900 دولار

2023/03/14 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، من اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة عقب انهيار مصرفي سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك الأمريكيين، مما قلل توقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 1.9 في المائة إلى 1902.79 دولار للأوقية، كما ارتفع السعر بنسبة 5 في المائة منذ الأربعاء الماضي على خلفية المخاوف من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي، كما تراجع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 0.4 في المائة ، فيما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

في المقابل تراجع سعر النحاس بنسبة 2.6 في المائة في تعاملات بورصة لندن اليوم ليصل لأقل مستوى له منذ 6 يناير الماضي، في المقابل تراجع سعر النحاس بنسبة 2.6 في المائة في تعاملات بورصة لندن اليوم ليصل لأقل مستوى له منذ 6 يناير الماضي.

وأثار ثاني أكبر انهيار مصرفي في الولايات المتحدة حالة من القلق بشأن التداعيات المحتملة على النظام المالي الأمريكي ككل، مما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى التحرك لحماية أموال المودعين في البنكين.

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