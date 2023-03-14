بعد إفلاس 3 بنوك أمريكية سؤال يحير الجميع.. هل سيرفع الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة؟

2023/03/14 | 09:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في أقل من أسبوع انهارت 3 بنوك أمريكية بأصول تبلغ قيمتها 333 مليار دولار، وأعلنت السلطات دعمها للمودعين فيما أعرب محللون عن قلقهم حول الخطوة التي سيتخذها الفدرالي حيال سعر الفائدة.أعلن المنظم المصرفي في ولاية نيويورك في 12 مارس الجاري إغلاق “سيغنتشر بنك” ووفقا لوكالة “بلومبرغ” فإن القرار جاء بمثابة مفاجأة لكبار […]

ظهرت المقالة بعد إفلاس 3 بنوك أمريكية سؤال يحير الجميع..



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