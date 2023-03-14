مسجون بتهمة

2023/03/14 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محامي رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، إنه نقل إلى المستشفى، الأحد، بعد إضراب عن الطعام استمر ثلاثة أسابيع.

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