الصناعة تفتح نافذة جديدة على الاسواق العربية لتصدير صفائح الالمنيوم

2023/03/14 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

افتتحت شركة أور العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، نافذة جديدة على الأسواق العربية منذ مطلع هذا العام وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين العراق ومحيطه العربي ، لافتة الى ان الشركة افتتحت أول خط لتصدير منتجاتها عبر أسواق كل من سوريا ولبنان.

وقال مدير الشركة علي حسين في حديث لـ"جريدة الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "انتاجنا من الصفائـح ومقاطـع الألمنيـوم بمُختلف النوعيات والقياسات والألوان وبالمواصفات الفنية المطلوبة قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية".

واشارإلى أن "الشركة تمتلك أربعة مصانع من الألمنيوم تشمل السباكة والأكسدة والدرفلة وتنتج صفائح ومقاطع الألمنيوم بأنواع مختلفة منها الخاصة بالأبواب والشبابيك والتي تُستخدم في التغليف والأثاث".

وأضاف أن "الشركة رفعت صادراتها من صفائح الالمنيوم وسوقت هذا العام إلى سوريا ولبنان ،إضافة الى تجهيز شركات القطاع الخاص العراقي".

واوضح مدير الشركة أن "عملية التجهيز والتي تأتي في إطار تحرك تعزيز موارد الشركة المالية وفتح آفاق ومجالات ومنتجات جديدة للمساهمة في سد حاجة الأسواق المحلية من منتجات الالمنيوم والتي كانت تعتمد بشكل كامل على المنتجات المستوردة".

وبين أن "الشركة تشهد نهضة كبيرة في مجال التصنيع والتسويق من خلال الطلب المتزايد للمنتجات والتي تتميز بالكفاءة والمتانة ونطمح لتطوير العملية الإنتاجية من خلال التحديث المستمر وإضافة منتجات تعزز من القدرة الإنتاجية والنوعية للمنتج الوطني".

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