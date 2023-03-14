افتتاح دار القضاء في ناحية تاج الدين

2023/03/14 | 09:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفتتح رئيس محكمة استئناف واسط القاضي محمد حنظل عزيز الشمري، اليوم الثلاثاء، مبنى دار القضاء في ناحية تاج الدين والتي تبعد حوالي 110 كم شمال مدينة الكوت.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “دار القضاء تم افتتاحها من قبل السيد رئيس محكمة استئناف واسط وبحضور السيد محافظ واسط وقائد شرطة محافظة واسط وعدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام والتي تضم محاكم البداءة والاحوال الشخصية والتحقيق والجنح”.

وأضاف انها “صممت وفق التصاميم والمخططات المعدة من قبل مجلس القضاء الاعلى لتكون من الأبنية الحديثة التي تليق بالقضاء حيث يأتي هذا المشروع ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة واسط”.

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