من سرّ من رأى إلى ساء من رأى

2023/03/14 | 09:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي تعرضت مدينة سامراء قبل أيام إلى حلقة جديدة من فصل التغيير الديموغرافي الذي قرره ولي الفقيه علي خامنئي عام 2003 على العراق لتمزيق أوصاله ولحمته الوطنية تنفذه أجهزته...أكمل القراءة ←

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