قراءة وتحليل: في ألإتفاقيّة السعودية – الإيرانية

2023/03/14 | 09:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار الجبوري تشكّل الإتفاقية السياسية ،بين المملكة العربية السعودية وإيران،ركيزة أساسية،لإعادة الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط،(إذا) خلُصَتْ النوايا وصدقتْ،وأنا أشكّ بذلك وأجزم،إذْ لدينا نحن العراقيين،تأريخ طويل من الخداع...أكمل القراءة ←

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