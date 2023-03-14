لجنة كويتية - إيرانية تبحث في طهران ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

2023/03/14 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة القانونية المشتركة بين الكويت وإيران أعمالها، مساء الاثنين، في العاصمة الإيرانية طهران، "لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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