2023/03/14 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية تتوقع موجة امطار غزيرة وسيول بدءا من الغد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تتوقع موجة امطار غزيرة وسيول بدءا من الغد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تتوقع موجة امطار غزيرة وسيول بدءا من الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).