2023/03/14 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن ثقته بأن جائحة فيروس كورونا ستنتهي في عام 2023. وقال غيبريسوس، في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، إن “عدد الوفيات الأسبوعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة الصحة العالمية تأمل انتهاء جائحة كورونا هذا العام المركز الخبري الوطني.

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