أمطار غزيرة وسيول.. طقس العراق خلال الأيام المقبلة

2023/03/14 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تساقطاً للأمطار الغزيرة مع فرصة لحدوث سيول خلال الايام المقبلة.

وهذا جدول توقعات الانواء:

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