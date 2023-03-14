الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش في صلاح الدين

2023/03/14 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نفذت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عملية دهم وتفتيش في محافظة صلاح الدين.

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قوة من اللواء التاسع التابع إلى قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي نفذت، الثلاثاء، عملية دهم وتفتيش في محافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أن "العملية شملت تفتيش جزرة البو مرموص في صلاح الدين والمناطق الواقعة ضمن قاطع مسؤوليته"، مبينا أنها "تأتي تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك وضمن الخطة الأمنية الخاصة به ".

واوضح أنها "تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع أي محاولة لفلول (داعش) الإرهابي بإيجاد موطئ قدم في المناطق المذكورة".

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