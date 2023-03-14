964 تحاور المستشار حسين الهنداوي: سانت ليغو “مظلوم”.. تم تشويهه في العراق

2023/03/14 | 10:34 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 في حوار لم يفلح طرفاه بالابتعاد عن الانتخابات والسياسة، تحدث الباحث وخبير الانتخابات حسين الهنداوي عن جانب آخر من حياته، كاتباً ومفكراً وشاعراً.الهنداوي حلّ ضيفاً على جناح شبكة 964، في معرض أربيل الدولي للكتاب، وأجرى مقابلة مع الإعلامي طلال عبدالله، وتحدث عن رؤيته للعلاقة بين الدين والسلطة، كما قدم توقعات مترددة […]

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