تفاصيل جديدة عن تعرض فيلا محمد صلاح للسرقة

2023/03/14 | 10:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تعرض فيلا نجم كرة القدم المصري محمد صلاح بالقاهرة للسطو خلال عطلة نهاية الأسبوع، صرح اثنان من مسؤولي الشرطة للأسوشيتيد برس، الإثنين، أن اللصوص سرقوا أجهزة استقبال البث التلفزيوني عبر الكابل فقط من فيلا نجم ليفربول في منطقة التجمع الراقية، على بعد نحو 50 كيلومترا شرق وسط مدينة القاهرة.

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