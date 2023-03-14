 سند يقيم دعوى قضائية جديدة بسبب تحويل الحكومة ٤٠٠ مليار دينار الى كردستان

2023/03/14 | 10:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقام عضو مجلس النواب مصطفى سند، دعوى قضائية جديدة في المحكمة الاتحادية بسبب تحويل الحكومة العراقية ٤٠٠ مليار دينار الى إقليم كردستان.

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